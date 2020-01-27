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17:18 (мск), источник: ТАСС

Делегация России намерена покинуть сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены. Об этом заявил в понедельник журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой после того, как полномочия российских законодателей были оспорены по существенным основаниям и соответствующий вопрос был направлен в комитет по мониторингу для подготовки доклада.

Источник: РИА "Новости"

«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем», — предупредил Толстой.

Он уточнил, что оппоненты российской делегации предлагают «осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе». «Это странно», — констатировал политик. «Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией [Совета Европы]», — напомнил он.

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«Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий. Когда нет почвы, хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России», — подчеркнул глава делегации.

«Любое ограничение наших полномочий вызовет уход российской делегации с площадки ПАСЕ», — подтвердил со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

При этом он считает маловероятным «любое ограничение полномочий делегации РФ в докладе, который будет рассматриваться в среду».

«Сегодня российская делегация уже встроена в функциональную ткань, архитектуру ПАСЕ», — выразил уверенность парламентарий. Он обратил внимание, что «сегодня при обсуждении предложения Петра Толстого о переносе обсуждения российского досье с четверга на среду… подавляющее большинство поддержало этот вопрос».

Ранее в понедельник делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям.

Первый утверждал, что в России якобы не действуют решения Европейского суда по правам человека, вторая указала на присутствие в российской делегации представителей Крыма, а также участие политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ.

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Процедура оспаривания

По регламенту ПАСЕ, все национальные делегации перед началом первой в году сессии должны направить заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для оспаривания полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.

Далее комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать).

По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.
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В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, закрепившую в регламенте важнейшие нормы о том, что «права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий». Именно этот документ ознаменовал возвращение РФ в ПАСЕ после пятилетнего кризиса во взаимоотношениях. Российские парламентарии неоднократно указывали, что эти фундаментальные полномочия гарантирует сама суть парламентаризма и что лишь избиратели могут лишить их своих депутатов.

При этом сохраняется возможность ограничения так называемых второстепенных полномочий, в частности права участвовать в миссиях ПАСЕ по наблюдению за выборами, права быть назначенным докладчиком ПАСЕ, права быть представителем ПАСЕ в Совете Европы или других организациях.

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