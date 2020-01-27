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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Путин дал поручение по индексации маткапитала и выделению денег на первого ребенка

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию дал правительству поручения обеспечить ежегодную индексацию маткапитала до 2026 года и выделение денег на первого ребенка.

Источник: Пресс-служба Президента России

Кабмин должен внести в законодательство изменения для продления срока действия федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года, обеспечив при этом ежегодную индексацию материнского капитала. Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте президента России в понедельник.

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Также Путин поручил предоставить право на маткапитал семьям, в которых с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребенка размер выплаты увеличивается на 150 000 рублей.

Для семей, еще не получивших маткапитал, при появлении второго ребенка в семье с января 2020 года он составит 616 617 рублей. Эти поручения должны быть исполнены до 15 апреля 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ вместе с властями регионов России до 1 июля ввести с 1 января 2020 года ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ, на детей 3−7 лет. Размер этой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ. Часть денег на эти цели будет выделяться из федерального бюджета.

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Предполагается, что граждане смогут подавать заявления на такие выплаты через портал госуслуг и через многофункциональные центры (МФЦ). Прием подобных заявлений должен начаться не позднее 1 июля.

Также до 30 ноября правительству поручено оценить уровень доходов семей, которые получают такие выплаты. По итогам этой оценки кабмин должен принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 года размера пособия семьям, среднедушевой доход которых после его получения не достиг величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ.

О продлении программы маткапитала и о возможности его выплаты с рождением первого ребенка Путин говорил в середине января, выступая с посланием Федеральному собранию. Тогда же он предложил ввести ежемесячные выплаты для бедных семей на детей от 3 до 7 лет.

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16 января© Ньюстюб
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