Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: Кто придумал слово?Сможете угадать, кто придумал известное слово?
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
12Юбилей Игоря Николаева
18:21 (мск), источник: ТАСС

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Росгвардия

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Читайте также
Генералов Росгвардии меняют на чекистов

Стригунов до этого занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск национальной гвардии России.

Он родился в 1958 году в селе Дубовое Белгородской области. Окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С 1980 по 1988 год проходил службу в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона обеспечения учебного процесса по политической части.

После окончания Военной академии генерального штаба в 2002 году назначен на должность начальника Новосибирского военного института Внутренних войск МВД России.

Читайте также
Росгвардия умерила тыл

С 2007 по 2012 год возглавлял Восточное региональное командование, а с 2012 по 2016 год — Сибирское региональное командование Внутренних войск МВД России.

Указом президента в 2016 году назначен на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии, а в 2017 году ему присвоено воинское звание генерал-полковника.

Должность первого замглавы Росгвардии ранее занимал генерал-полковник Сергей Меликов, который в прошлом году подал в отставку. В настоящее время Меликов является сенатором от Ставропольского края.

Читайте также
 Американцы не рискнули проверять С-400, а просто перестали летать
"Путин говорил так, что эти лидеры неловко и беспомощно извивались бы на своих креслах, если бы присутствовали"
Талибы заявили, что сбили военный самолет США в Афганистане
СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» пропала в Мексике
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае отмены полномочий
Курс рубля упал из-за распространения коронавируса
В Канаде трех вмерзших в лед котят спасли с помощью кофе (фото)
Здоровье
Собака спасла женщину от китайского коронавируса Из-за питомца жительница Тайваня не смогла поехать в Ухань.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Кино
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел» В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии
Авто
Здание главка МВД протаранил автомобиль без водителя (видео) Мужчины подъехали к зданию на арендованной машине, бросили катящийся автомобиль и убежали
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Девичья команда 202
Гены пальцем не заткнешь? 129
Любовь любовью, а квартиры врозь? 101
Влюбленный подросток 98
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Бесплатные концерты в Москве
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Бесплатные концерты в Москве
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь