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18:53 (мск), источник: Интерфакс

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Правительство РФ подготовило положительный проект официального отзыва на инициативу сенатора Андрея Клишаса и его соавторов о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации.

Источник: Reuters

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки», — говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении «Интерфакса»).

В документе говорится, что представляется целесообразным определить в тексте ФЗ понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», чтобы избежать возможного расширительного толкования.

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Законопроект был подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что «принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты». Также в документе отмечается, что проект закона «создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений».

Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят 3−5 тысяч рублей для граждан, 30−50 тысяч рублей — для должностных лиц; 800 тысяч — 1 млн рублей для юридических лиц.

Авторами проекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Минкомсвязи в ноябре отрицательно отозвалось об этом законопроекте. «Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем, не поддерживаем», — заявил замглавы ведомства Алексей Волин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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