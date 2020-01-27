Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки», — говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении «Интерфакса»).
В документе говорится, что представляется целесообразным определить в тексте ФЗ понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», чтобы избежать возможного расширительного толкования.
Законопроект был подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.
В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что «принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты». Также в документе отмечается, что проект закона «создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений».
Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят 3−5 тысяч рублей для граждан, 30−50 тысяч рублей — для должностных лиц; 800 тысяч — 1 млн рублей для юридических лиц.
Авторами проекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
Минкомсвязи в ноябре отрицательно отозвалось об этом законопроекте. «Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем, не поддерживаем», — заявил замглавы ведомства Алексей Волин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.