17:40 (мск), источник: ТАСС
Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ротации
Согласно инициативе президента, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета РФ, произведя плановую ротацию. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
«Осуществить ротацию состава президиума Государственного совета РФ», — говорится в распоряжении.
Согласно документу, в новый состав президиума Госсовета вошли губернатор
Государственный совет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти. Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета из восьми человек.
Персональный состав президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода. Президиум рассматривает план работы Госсовета, а также повестку дня его очередного заседания. Он также анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.
Согласно инициативе президента, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.