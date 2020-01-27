Медведев пошутил о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве»

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета партии пошутил о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве».
Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Медведев пожелал ему успехов и, смеясь, озвучил шуточную аналогию на закон сохранения массы.
«Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает (бывший вице-премьер Козак — прим. ТАСС), второй [Чернышенко] его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой», — пошутил Дмитрий Медведев.
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева на пост вице-премьера, курирующего спорт и культуру был назначен Дмитрий Чернышенко. Бывший зампред правительства Дмитрий Козак получил новое назначение в качестве заместителя главы администрации президента. Дмитрий Николаевич Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства, а Дмитрий Николаевич Кобылкин — пост министра природных ресурсов и экологии.