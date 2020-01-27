Роспотребнадзор поручил подготовить аптеки и больницы к борьбе с коронавирусом

В числе прочего рекомендуется предусмотреть:
Органам Роспортебнадзора необходимо обеспечить санитарно-карантинный контроль на границе России в усиленном режиме, а также проводить инструктаж с экипажами всех видов транспорта по работе в случае выявления заболевания.
Напомним, центром распространения коронавируса является китайский город Ухань, он и еще несколько городов закрыты на карантин.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию «сложной» и заявил об ускоренных темпах распространения болезни.
От болезни умерли уже 80 человек, число заразившихся превысило 2,7 тыс. Случаи заболевания зафиксированы более чем в десяти странах. По данным Минздрава, в России не было зафиксировано ни одного случая.