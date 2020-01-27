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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор поручил подготовить аптеки и больницы к борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал перечень мер, призванных не допустить распространения коронавируса в России. В постановлении даются рекомендация главам регионов разработать план санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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В числе прочего рекомендуется предусмотреть:

  • обеспечение аптек и медучреждений достаточным запасом противовирусных препаратов;
  • подготовку медучреждений к приему больных коронавирусной инфекцией;
  • проверку оснащенности больниц необходимым оборудованием;
  • подготовку врачей по диагностике и лечению коронавируса;
  • работу по оповещению населения о рисках и профилактике заражения.

Органам Роспортебнадзора необходимо обеспечить санитарно-карантинный контроль на границе России в усиленном режиме, а также проводить инструктаж с экипажами всех видов транспорта по работе в случае выявления заболевания.

Напомним, центром распространения коронавируса является китайский город Ухань, он и еще несколько городов закрыты на карантин.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию «сложной» и заявил об ускоренных темпах распространения болезни.

От болезни умерли уже 80 человек, число заразившихся превысило 2,7 тыс. Случаи заболевания зафиксированы более чем в десяти странах. По данным Минздрава, в России не было зафиксировано ни одного случая.

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Источник:©Аргументы и факты
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