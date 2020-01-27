20:34 (мск), источник: Коммерсантъ
Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян
Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, сообщила
«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек», — сказал госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
По данным Росстата, в апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны.
Физическое же сокращение числа бедных во II квартале 2019 года в сравнении с I кварталом 2019 года составило 1,6%, или около 1,7 млн человек.
В июне 2019 года Татьяна Голикова говорила, что около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности. Она называла это общей проблемой регионов страны.
Напомним, большая часть обращения была посвящена социальной тематике, Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет. Изначально эти выплаты составят 5,5 тыс. руб., а в 2021 году, по словам президента, они могут вырасти вдвое.
Также будет продлена программа материнского капитала. Так, с 1 января при рождении первенца семья получит право на материнский капитал. Общий размер материнского капитала для семей с двумя детьми превысит 616 тыс. руб. и будет индексироваться.