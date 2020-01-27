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20:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян

Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия». По ее словам, большинство из них — семьи с детьми. Она сказала, что около 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трех до семи лет.

Источник: РИА "Новости"

«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек», — сказал госпожа Голикова (цитата по ТАСС).

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По данным Росстата, в апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны.

Физическое же сокращение числа бедных во II квартале 2019 года в сравнении с I кварталом 2019 года составило 1,6%, или около 1,7 млн человек.

В июне 2019 года Татьяна Голикова говорила, что около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности. Она называла это общей проблемой регионов страны.

Помощник президента Максим Орешкин, занимавший ранее пост главы Минэкономики, говорил, что озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию меры, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%.
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Напомним, большая часть обращения была посвящена социальной тематике, Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет. Изначально эти выплаты составят 5,5 тыс. руб., а в 2021 году, по словам президента, они могут вырасти вдвое.

Также будет продлена программа материнского капитала. Так, с 1 января при рождении первенца семья получит право на материнский капитал. Общий размер материнского капитала для семей с двумя детьми превысит 616 тыс. руб. и будет индексироваться.

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