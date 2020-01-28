00:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
К Конституции нашлось 100 предложений
Рабочая группа собрала массу поправок к президентскому варианту реформы.
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ на заседании в понедельник, 27 января, продолжила обсуждать возможные дополнения к президентскому законопроекту о внесении изменений в Основной закон страны. Среди предложений — закрепление
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции внесла уже более 100 предложений по изменению Основного закона, сообщил глава думского комитета по госстроительству и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Напомним, в группу входит 75 человек. В понедельник группа провела очередное заседание.
Господин Авакьян предлагает принять не только новую конституционную норму, но и специальный конституционный закон, раскрывающий ее. По мнению профессора кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ Елены Лукьяновой, поправка усилила бы конституционное разделение властей, но нынешний парламент, по ее мнению, едва ли пойдет на принятие соответствующего ФКЗ.
Кроме того, господин Авакьян предложил определить в Конституции полномочия администрации президента; напомним, в действующей редакции лишь отмечено, что администрацию президента формирует глава государства. По мнению Сурена Авакьяна, деятельность АП как института, имеющего широкие полномочия в сфере внутренней политики, должна регламентироваться особым положением, менять которое можно только с согласия Федерального собрания.
Политолог Дмитрий Бадовский считает, что обсуждать определение полномочий АП отдельным законом можно по аналогии с Совбезом и Госсоветом. Но в отличие от этих органов, по словам эксперта, АП в целом обеспечивает деятельность главы государства, поэтому создание отдельного закона — не самый оптимальный подход: «Логичнее может выглядеть, например, идея комплексного закона о президенте, который мог бы фиксировать все вопросы функционирования института президентской власти».
Член рабочей группы,
«Очень много предложений», по словам сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой, поступает и в части изменения преамбулы Конституции.
Госпожа Хабриева предложила вынести этот вопрос на отдельное обсуждение с экспертным сообществом. Напомним, впервые предложение по изменению преамбулы прозвучало на предыдущем заседании рабочей группы 23 января от руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, которая считает важным добавить в нее «слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков». Теперь сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. «Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус
В отличие от остальных разделов, правовой режим внесения поправок в преамбулу Конституции не определен. По мнению члена рабочей группы по созданию и оформлению Конституции РФ в 1992—1993 годах Владимира Лафитского, поправки преамбулы возможны только через изменение федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Политолог Евгений Минченко считает, что подобная поправка к преамбуле Конституции может свидетельствовать о желании властей повысить уровень одобрения всех изменений, обозначенных в законопроекте президента.
То есть чем больше социально одобряемых поправок, тем лучше. Я думаю, что задача стоит именно такая.
Политолог Дмитрий Бадовский отмечает, что Конституция в первую очередь представляет собой «определенный набор ценностей общества», поэтому и агитация за голосование будет вестись с подчеркиванием идеологического смысла всех предлагаемых изменений. «Естественно, что при этом на первом плане будут и те социальные поправки, которые есть в пакете, — повышение уровня социальных гарантий. А если говорить о теме, связанной, например, с закреплением памяти о войне, то все социальные опросы показывают, что это главная объединяющая общество идея. Она не выглядит искусственной и при этом может оказать влияние на мобилизацию общества при всенародном голосовании».
Отметим, второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля. Часть поправок, предложенных рабочей группой, может рассмотреть профильный комитет Госдумы. В таком случае они получат шанс быть учтенными при работе над законопроектом.
Андрей Винокуров, Елена Рожкова, Павел Павловский