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00:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

К Конституции нашлось 100 предложений

Рабочая группа собрала массу поправок к президентскому варианту реформы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ на заседании в понедельник, 27 января, продолжила обсуждать возможные дополнения к президентскому законопроекту о внесении изменений в Основной закон страны. Среди предложений — закрепление конституционно-правовой ответственности главы государства, уточнение полномочий администрации президента и даже утверждение православия в качестве основной религии страны. Вновь поступило и предложение прописать в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. Часть заседания по-прежнему была закрытой для журналистов.

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции внесла уже более 100 предложений по изменению Основного закона, сообщил глава думского комитета по госстроительству и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Напомним, в группу входит 75 человек. В понедельник группа провела очередное заседание.

На нем завкафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурен Авакьян предложил закрепить в Основном законе конституционно-правовую ответственность президента за нарушение Конституции, данной им присяги и за иные правонарушения в соответствии с Конституцией и законами РФ.

Господин Авакьян предлагает принять не только новую конституционную норму, но и специальный конституционный закон, раскрывающий ее. По мнению профессора кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ Елены Лукьяновой, поправка усилила бы конституционное разделение властей, но нынешний парламент, по ее мнению, едва ли пойдет на принятие соответствующего ФКЗ.

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Кроме того, господин Авакьян предложил определить в Конституции полномочия администрации президента; напомним, в действующей редакции лишь отмечено, что администрацию президента формирует глава государства. По мнению Сурена Авакьяна, деятельность АП как института, имеющего широкие полномочия в сфере внутренней политики, должна регламентироваться особым положением, менять которое можно только с согласия Федерального собрания.

Политолог Дмитрий Бадовский считает, что обсуждать определение полномочий АП отдельным законом можно по аналогии с Совбезом и Госсоветом. Но в отличие от этих органов, по словам эксперта, АП в целом обеспечивает деятельность главы государства, поэтому создание отдельного закона — не самый оптимальный подход: «Логичнее может выглядеть, например, идея комплексного закона о президенте, который мог бы фиксировать все вопросы функционирования института президентской власти».

Член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в тексте Конституции, что основная религия России — православие, а основный язык — русский.

По мнению Елены Лукьяновой, такая поправка противоречила бы первой главе Конституции, в которой указано, что Россия — светская страна и никакая религия не должна устанавливаться в качестве государственной.

«Очень много предложений», по словам сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой, поступает и в части изменения преамбулы Конституции.

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Госпожа Хабриева предложила вынести этот вопрос на отдельное обсуждение с экспертным сообществом. Напомним, впервые предложение по изменению преамбулы прозвучало на предыдущем заседании рабочей группы 23 января от руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, которая считает важным добавить в нее «слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков». Теперь сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне. «Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование: и внутреннее, и международное», — заявил господин Пушков журналистам после заседания рабочей группы.

В отличие от остальных разделов, правовой режим внесения поправок в преамбулу Конституции не определен. По мнению члена рабочей группы по созданию и оформлению Конституции РФ в 1992—1993 годах Владимира Лафитского, поправки преамбулы возможны только через изменение федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». Политолог Евгений Минченко считает, что подобная поправка к преамбуле Конституции может свидетельствовать о желании властей повысить уровень одобрения всех изменений, обозначенных в законопроекте президента.

То есть чем больше социально одобряемых поправок, тем лучше. Я думаю, что задача стоит именно такая.
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Политолог Дмитрий Бадовский отмечает, что Конституция в первую очередь представляет собой «определенный набор ценностей общества», поэтому и агитация за голосование будет вестись с подчеркиванием идеологического смысла всех предлагаемых изменений. «Естественно, что при этом на первом плане будут и те социальные поправки, которые есть в пакете, — повышение уровня социальных гарантий. А если говорить о теме, связанной, например, с закреплением памяти о войне, то все социальные опросы показывают, что это главная объединяющая общество идея. Она не выглядит искусственной и при этом может оказать влияние на мобилизацию общества при всенародном голосовании».

Отметим, второе чтение президентского законопроекта в Государственной думе намечено на 11 февраля. Часть поправок, предложенных рабочей группой, может рассмотреть профильный комитет Госдумы. В таком случае они получат шанс быть учтенными при работе над законопроектом.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова, Павел Павловский

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