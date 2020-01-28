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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ узнали подробности плана Трампа по палестино-израильскому конфликту

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предполагает, что суверенитет Израиля признается над большей частью долины реки Иордан, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Он будет содержать карту с новыми предлагаемыми границами Израиля. Издание отмечает, что палестинские лидеры, скорее всего, выступят против. План должны обнародовать сегодня, 28 января.

Источник: AP 2020

О планах передать суверенитет над большей частью Иорданской долины Израиля говорят и источники The Jerusalem Post. Стране предлагается передать поселения на Западном берегу реки Иордан.

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Границы планируют провести так, чтобы страна могла получить максимально большую территорию с минимальным количеством неизраильского населения, чтобы палестинцы могли обособленно жить в «демилитаризованном государстве», пишет газета.

Часть Западного берега реки Иордан относится к частично признанному государству Палестина. В конце 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на этой территории, однако в 2017 году Израиль санкционировал там масштабное строительство для еврейских поселенцев. США признали законность поселений Израиля на Западном берегу.

Напомним, в 2019 году Белый дом уже опубликовал экономическую часть «сделки века» — плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. План, получивший название «Мир ради процветания», предполагает $50 млрд инвестиций в экономику Палестины, Египта, Иордании и Ливана. О будущем статусе Палестины тогда не сообщалось.

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