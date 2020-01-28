СМИ узнали подробности плана Трампа по палестино-израильскому конфликту

О планах передать суверенитет над большей частью Иорданской долины Израиля говорят и источники The Jerusalem Post. Стране предлагается передать поселения на Западном берегу реки Иордан.
Границы планируют провести так, чтобы страна могла получить максимально большую территорию с минимальным количеством неизраильского населения, чтобы палестинцы могли обособленно жить в «демилитаризованном государстве», пишет газета.
Часть Западного берега реки Иордан относится к частично признанному государству Палестина. В конце 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить поселенческую деятельность на этой территории, однако в 2017 году Израиль санкционировал там масштабное строительство для еврейских поселенцев. США признали законность поселений Израиля на Западном берегу.
Напомним, в 2019 году Белый дом уже опубликовал экономическую часть «сделки века» — плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. План, получивший название «Мир ради процветания», предполагает $50 млрд инвестиций в экономику Палестины, Египта, Иордании и Ливана. О будущем статусе Палестины тогда не сообщалось.