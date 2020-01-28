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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Кремль прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Кремле заявили о «категорическом несогласии» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.

Источник: РИА Новости
В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма.
Дмитрий Песков

Он усомнился, что это мнение Зеленского совпадает с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые воевали с фашистами.

Песков отметил, что в Кремле эту позицию не приемлют, считают ее ошибочной и оскорбительной для «памяти наших дедов».

В целом двусторонние отношения между Россией и Украиной далеки от нормализации, отметил представитель Кремля.

«Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Вы знаете, что несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — заключил Песков.

Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом этой страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны.

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