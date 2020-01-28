14:28 (мск), источник: Ведомости
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Ранее его раскритиковали за «шутку» над офицером МЧС.
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России», сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Игнатьев во время смотра
Несмотря на это, руководитель МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева. Турчак после инцидента напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обратил внимание чиновников на недопустимость высокомерия и неуважения к людям. По его словам, поведение Игнатьева «находится за гранью понимания», «ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности».
Сам Игнатьев заявил, что «преисполнен глубочайшего уважения» к сотрудникам МЧС и их труду. «Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о
За несколько дней до этого инцидента Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати резко высказался в адрес журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть. Он заявил, многие журналисты «сидят на заказах, на берегу договариваются», и их «надо их мочить».
Игнатьев руководит Чувашией с августа 2010 г. До этого восемь лет был министром сельского хозяйства республики.
Александра Чунова