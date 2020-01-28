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14:28 (мск), источник: Ведомости

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Ранее его раскритиковали за «шутку» над офицером МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России», сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Игнатьев во время смотра аварийно-спасательной техники вручал сотрудникам МЧС Чувашии ключи от новых машин и вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ними. В региональном управлении МЧС назвали этот инцидент «дружеской шуткой», отметив, что сотрудник ведомства и губернатор друг друга знают. В пресс-службе главы Чувашии заявили, что он поднял ключи вверх для того, чтобы все их видели.

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Несмотря на это, руководитель МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева. Турчак после инцидента напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обратил внимание чиновников на недопустимость высокомерия и неуважения к людям. По его словам, поведение Игнатьева «находится за гранью понимания», «ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности».

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Сам Игнатьев заявил, что «преисполнен глубочайшего уважения» к сотрудникам МЧС и их труду. «Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — сказал губернатор.

За несколько дней до этого инцидента Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати резко высказался в адрес журналистов, которые «с утра до вечера критикуют» власть. Он заявил, многие журналисты «сидят на заказах, на берегу договариваются», и их «надо их мочить». Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров позже пояснил, что слово «мочить» означало «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров в регионе. Позже губернатор Чувашии сказал, что его слова, «передернули и переиначили», но принес извинения за них.

Игнатьев руководит Чувашией с августа 2010 г. До этого восемь лет был министром сельского хозяйства республики.

Александра Чунова

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