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15:34 (мск), источник: RNS

ЕС включил семерых россиян в «черный список» за выборы в Крыму

Евросоюз добавил в «черный список» семерых граждан России, которые якобы были ответственны за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Совета ЕС.

Источник: AP 2020

«Да, я могу подтвердить, что Совет ЕС одобрил это решение», — сказал собеседник агентства.

В сентябре 2019 года ЕС продлил персональные санкции против России на полгода — до 15 марта 2020 года. В санкционном списке находятся 170 человек и 44 юрлица. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов и запрет на въезд.

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ЕС связывает санкции с подрывом территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости.

В октябре 2019 года власти Украины попросили ЕС ввести новые санкции против России из-за выборов в Крыму, о чем заявил глава украинского МИДа Вадима Пристайко в своем Twitter.

8 сентября 2019 года в единый день голосования состоялись выборы в Государственный совет Республики Крым.

В парламент прошли партии «Единая Россия», получившая 54,7% голосов избирателей, ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,22%), передавало «Крыминформ».

Как сообщало УНИАН, Верховная Украины приняла заявление о нелегитимности этих выборов.

Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.

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