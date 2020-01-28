ЕС включил семерых россиян в «черный список» за выборы в Крыму

«Да, я могу подтвердить, что Совет ЕС одобрил это решение», — сказал собеседник агентства.
В сентябре 2019 года ЕС продлил персональные санкции против России на полгода — до 15 марта 2020 года. В санкционном списке находятся 170 человек и 44 юрлица. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов и запрет на въезд.
ЕС связывает санкции с подрывом территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости.
В октябре 2019 года власти Украины попросили ЕС ввести новые санкции против России из-за выборов в Крыму, о чем заявил глава украинского МИДа Вадима Пристайко в своем Twitter.
8 сентября 2019 года в единый день голосования состоялись выборы в Государственный совет Республики Крым.
В парламент прошли партии «Единая Россия», получившая 54,7% голосов избирателей, ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,22%), передавало «Крыминформ».
Как сообщало УНИАН, Верховная Украины приняла заявление о нелегитимности этих выборов.
Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.