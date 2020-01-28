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17:54 (мск), источник: ТАСС

Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/ — Премьер-министр Израиля планирует посетить Москву 29 января

Источник: AFP 2020

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования. Об этом сообщила во вторник ТАСС по телефону пресс-секретарь главы правительства еврейского государства Анна Йонатан-Леус:

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается вылететь из США в Москву для того, чтобы в среду ознакомить президента РФ Владимира Путина со «сделкой века» президента США Дональда Трампа и обсудить различные вопросы региональной повестки дня.
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Глава израильского кабинета в настоящий момент находится с визитом в американской столице, где в понедельник провел переговоры с хозяином Белого дома. В тот же день Трамп сообщил, что американская администрация обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). При этом он отметил, что Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, одобрит ее в будущем. Кроме того, по утверждению президента США, в поддержку плана выступают «многие арабские страны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль не комментирует план Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, поскольку пока не знаком с сутью документа.

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