Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»

17:54 (мск), источник: ТАСС
Премьер-министрБиньямин Нетаньяху собирается вылететь из США в Москву для того, чтобы в среду ознакомить президента РФ Владимира Путина со «сделкой века» президента США Дональда Трампа и обсудить различные вопросы региональной повестки дня.
Глава израильского кабинета в настоящий момент находится с визитом в американской столице, где в понедельник провел переговоры с хозяином Белого дома. В тот же день Трамп сообщил, что американская администрация обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). При этом он отметил, что Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, одобрит ее в будущем. Кроме того, по утверждению президента США, в поддержку плана выступают «многие арабские страны».