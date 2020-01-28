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18:10 (мск), источник: Интерфакс

Марат Хуснуллин будет курировать Крым в правительстве России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Курировать реализацию федеральных проектов в Крыму будет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.

Источник: Агентство «Москва»

«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Решение принято», — сказал Аксенов.

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Он рассказал, что уже поговорил с Хуснуллиным, на текущую неделю запланирована рабочая встреча.

Глава Крыма напомнил, что до отставки прежнего правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. «То, что было Дмитрием Николаевичем заложено, будет продолжено. Все программы, которые были заявлены будут реализованы — никаких изменений в этой ситуации не будет», — добавил он.

21 января Хуснуллин, ранее занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам строительства, был назначен вице-премьером.

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