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17:00 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: социальный блок и роль Госсовета — самые важные изменения в Конституции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/ — Изменения в Конституции РФ обсудили в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты назвали социальный блок поправок и усиление роли Госсовета наиболее важными изменениями, которые содержатся в президентском законопроекте о поправке к Конституции. Такое мнение они выразили в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного изменениям в Конституции.

«Конечно, самое важное [среди изменений в Конституции] — социальная тематика. Вот здесь действительно назрело, президент четко уловил это и ответил на запросы. Социальная политика становится все более адресной, все более четкой, точной, прозрачной», — сказала зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениями, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

По ее словам, первым важным социальным изменением является закрепление конституционной нормы о приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму.
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«Он уже был приравнен по факту на практике, но совсем недавно. И вот это вносится в Конституцию, теперь не будет никаких разночтений, какой должен быть МРОТ, чем он отличается от прожиточного минимума. Как рассчитывать прожиточный минимум, теперь понятно, есть формула», — отметила она.

Член ОП добавила, что важны и поправки, касающиеся пенсионного обеспечения, индексации пенсий и социальных пособий. «Если вы посмотрите Конституцию, то про социальные пособия даже больше сказано, чем про государственные пенсии. Вот три момента с точки зрения социального обеспечения, которые, как мне кажется, важны. Не случайно президент выделяет и обязывает будущее государство, будущего преемника и будущую политическую систему обеспечить как минимум ряд гарантированных социальных льгот», — подчеркнула она.

В свою очередь гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что самыми важными моментами в законопроекте о поправке к Конституции являются укрепление государства и институтов власти и, в частности, определение статуса Государственного совета.

Госсовет не обладает никакой конституционной формой, значит любые решения Госсовета приводились в жизнь только посредством тех постановлений, решений и указов, которые подписывал президент. То есть, президент лично должен был легитимировать любое решение Госсовета, только после этого оно становилось реальным. Это неправильно.
Павел Данилин
гендиректор Центра политического анализа

По его словам, Госсовет является «важнейшей составляющей современной стратегической политики России». «Именно этим и обусловлено придание ему конституционных функций», — пояснил эксперт.

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Иное гражданство

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что все изменения в конституцию нужно рассматривать комплексно, однако он бы выделил поправку о запрете высшим должностным лицам иметь иное гражданство и вид на жительство в других странах.

«Я бы отдельно выделил историю, когда президент говорил о невозможности двойного гражданства, вида на жительство… В той или иной форме такая норма есть, но этого не было в Конституции, был 101 способ обойти эту норму. И об этом знали все, начиная от самой элиты и заканчивая самым простым гражданином в отдаленном регионе», — подчеркнул политолог, добавив, что теперь «это закладывается в фундамент, Конституция — это фундамент».

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Он отметил, что данные изменения уже давно обсуждаются как экспертами, так и обществом в целом. «Я имею в виду не только то, что касается национализации элит так называемой, но и ротации элит.

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Именно с точки зрения национально ориентированной элиты, которая ориентирована на служение стране, государству, обществу, народу, а не на свои узкоспециальные, групповые или клановые интересы, свои собственные интересы и так далее. Государство — это не инструмент личного обогащения группы граждан", — уточнил Мартынов.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

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