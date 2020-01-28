17:42 (мск), источник: Интерфакс
Премьеру Израиля официально предъявили обвинения по трем уголовным делам
Москва. 28 января. INTERFAX.RU —
Израильский политик обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение по делам Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима.
Таким образом, политик стал первым в истории Израиля действующим
О передаче в суд обвинений в отношении Нетаньяху стало известно спустя несколько часов после того, как премьер Израиля объявил о решении отозвать из кнессета свой запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности. Мандельблит, согласно процедуре, не мог направить свои заключения в суд до тех пор, пока не разрешится вопрос с парламентской неприкосновенностью Нетаньяху, отмечают израильские СМИ.
Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре 2019 года. Нетаньяху затем заявил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности.
Обвинения премьеру Израиля были выдвинуты в рамках трех дел. По «делу 1000» и «делу 2000» Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а по «делу 4000» — в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.
В рамках «дела 4000» Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте «Безека» информации о премьере в положительном ключе.
В рамках «дела 1000» Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи
В «деле 2000» Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.