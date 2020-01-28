Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как россияне и британцы одновременно открыли АнтарктидуПринято считать, это событие завершило эпоху Великих географических открытий
Фоторепортажи
27Как жили студенты в советские годы
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
17:42 (мск), источник: Интерфакс

Премьеру Израиля официально предъявили обвинения по трем уголовным делам

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во вторник официально предъявили обвинения по трем уголовным делам, передает телеканал CNN.

Источник: AP 2020

Израильский политик обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение по делам Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима.

Таким образом, политик стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который предстанет перед судом, отмечает CNN. Дата первого судебного заседания еще не назначена, но процесс по этим делам может затянуться на годы, говорится в сообщении телеканала.

Обвинительное заключение может повлиять на выборы в Израиле, запланированные на 2 марта, а также на ход переговоров по формированию нового правительства, отмечает газета The Jerusalem Post.

О передаче в суд обвинений в отношении Нетаньяху стало известно спустя несколько часов после того, как премьер Израиля объявил о решении отозвать из кнессета свой запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности. Мандельблит, согласно процедуре, не мог направить свои заключения в суд до тех пор, пока не разрешится вопрос с парламентской неприкосновенностью Нетаньяху, отмечают израильские СМИ.

Читайте также
Однопартийцы Нетаньяху заговорили о смене лидера

Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре 2019 года. Нетаньяху затем заявил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности.

Уголовные дела Нетаньяху

Обвинения премьеру Израиля были выдвинуты в рамках трех дел. По «делу 1000» и «делу 2000» Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а по «делу 4000» — в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках «дела 4000» Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте «Безека» информации о премьере в положительном ключе.

Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках «дела 1000» Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В «деле 2000» Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Читайте также
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Патриарх рассказал, как увеличить население на 10 млн за 10 лет
ГПП прибавит к государственным пенсионным выплатам до 30 тысяч
Названа зарплата Кокорина в «Зените»
Учительница наглядно показала силу якутского мороза
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
Эксперты назвали важные изменения в Конституции
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Горячие темы на Авто
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 139
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 97
Идиотская ситуация! 76
Тема № 3. От 27.01.2020. 76
Новости партнеров
Февраль принесет россиянам неприятный сюрприз
После этой киносцены Михалкову называют второй Асмус
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Почему Сталин ненавидел Людмилу Целиковскую
Дети
Психолог рассказала, как быстро успокоиться в любой ситуации Простые приемы, которые помогут снизить накал эмоций
Леди
Наталья Подольская катается на лыжах в ярком костюме Певица похвасталась экипировкой.
Новости партнеров
Россиянин планирует рождение первого человеческого ребёнка в космосе
Асгардия даёт человечеству шанс выжить
Игорь Ашурбейли придумал, как обеспечить бессмертие человеческого рода
Как идет организация и реализация первого поселения на Луне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь