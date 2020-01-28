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18:29 (мск), источник: Интерфакс

Более 30 тыс. человек подписали документ против поправок в Конституцию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Под манифестом против поправок в российскую Конституцию поставили подписи свыше 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе «Открытой России», которая является организатором проекта.

Источник: РИА "Новости"

«Против поправок в Конституцию, инициированных президентом, выступают самые широкие слои общества», — сказал директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. По его словам, это «реальные граждане, которые выступают против узурпации власти». Он уверен, что число людей, которые оставят свои подписи, будет расти.

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Более 40% подписавшихся, согласно статистике на сайте сбора подписей, — это жители Москвы и Подмосковья (29,7%), а также Петербурга и Ленинградской области (11%).

Текст «Манифеста» в пятницу опубликовала «Новая газета». В «Открытой России» утверждают, что этот проект является стартом общероссийской кампании против поправок в Конституцию.

Справка
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