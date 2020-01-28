18:29 (мск), источник: Интерфакс
Более 30 тыс. человек подписали документ против поправок в Конституцию
Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Под манифестом против поправок в российскую Конституцию поставили подписи свыше 30 тысяч человек, сообщили в
«Против поправок в Конституцию, инициированных президентом, выступают самые широкие слои общества», — сказал директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. По его словам, это «реальные граждане, которые выступают против узурпации власти». Он уверен, что число людей, которые оставят свои подписи, будет расти.
Текст «Манифеста» в пятницу опубликовала «Новая газета». В «Открытой России» утверждают, что этот проект является стартом общероссийской кампании против поправок в Конституцию.