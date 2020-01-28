21:01 (мск), источник: ТАСС
Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/ — Его кандидатуру поддержали 132 делегата, 117 выступили против.
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали во вторник
Всего в голосовании приняли участие 252 парламентария из 321, сообщил ведущий заседания. Три бюллетеня были испорчены, засчитано 249 голосов. 132 делегата ПАСЕ высказались в поддержку кандидатуры Толстого, 117 были против.
«Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации», — подтвердил ведущий.
Ранее большинство участников зимней сессии ПАСЕ поддержали кандидатуру Толстого в первом туре выборов, однако набранных голосов не хватило для победы, поскольку регламент ассамблеи допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов «за» от общего количества делегатов ПАСЕ. Во втором же туре достаточно простого большинства от количества тех, кто принимает участие в голосовании.
В общей сложности у председателя ПАСЕ есть двадцать заместителей. Они избираются в начале каждого года на зимней сессии ассамблеи. Традиционно