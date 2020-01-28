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22:45 (мск), источник: Российская газета

Предложенная Трампом «сделка» Израиля с Палестиной выглядит невыполнимой

Во вторник президент США Дональд Трамп озвучил параметры давно ожидавшейся «сделки века» — соглашения между палестинцами и израильтянами, которое ставит целью установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке и создание независимого, признанного без ограничений международным сообществом палестинского государства.

Источник: AFP 2020

Сделка, по мнению Белого дома, должна прийти на смену мирному процессу, который продвигал ближневосточный «квартет» посредников. В него, помимо США, входили Россия, Евросоюз и ООН. Но американский лидер посчитал, что сумеет самостоятельно, без чьей-либо помощи, договориться с конфликтующими семь десятилетий сторонами, раздав им щедрые обещания. И тем самым к новым президентским выборам в США, намеченным на осень, получит в свой актив такой внешнеполитический успех, который будет не в состоянии оспорить оппозиция и признает мир.

Правда, попытки без лишних глаз и ушей заставить палестинцев и израильтян помириться предпринимались в разное время Вашингтоном и прежде. Однако, все они рано или поздно заканчивались грандиозным фиаско, «забалтывались» на разного рода конференциях и искажались многочисленными поправками, что делало американскую затею в конечном счете юридически ничтожной.

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Впрочем, на этот раз для Трампа куда важнее было казаться, а не быть главным ближневосточным миротворцем. Отсюда торжественность момента, пафосное название «сделка века» и внимающий Трампу в Белом доме премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, чьим согласием на соглашение с палестинцами американский президент заблаговременно заручился. Но даже при первом, поверхностном рассмотрении инициатив Трампа «бросать чепчики в воздух» явно не стоит. Как не стоит безоговорочно верить президенту США утверждавшему: «Мое виденье представляет беспроигрышную возможность для обеих сторон, реалистичное сосуществование двух государств».

Надо сказать, что утечки, причем весьма подробные, того, что содержится в плане Трампа, появились в израильской газете «Едиот Ахронот» больше недели назад. И вряд ли это было случайностью — очевидно, Белый дом хотел негласно оценить реакцию мирового сообщества и, прежде всего, арабского мира, на мирную инициативу. Реакция, скажем прямо, была сдержанной и уж точно не восторженной.

Теперь о том, что озвучил в Белом доме президент США.

Во-первых, предлагается сделать столицу еврейского государства неделимой, на чем всегда категорично настаивали в Тель-Авиве и с чем никогда не соглашались в Палестине.

«Согласно плану, Иерусалим останется неделимой столицей, это очень важно», — подчеркнул Трамп. Тем не менее, он также заявил, что его план «предусматривает создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме». Речь предположительно идет о пригородной части Иерусалима, где сегодня расположены арабские поселения. Газета «Едиот Ахронот» назвала эту территорию землями за разделительным забором.

Прежде эту часть Иерусалима уже предлагали палестинцам в качестве столицы, но они с этим никогда не соглашались. Непонятно, почему Трамп решил, что получит согласие от руководства автономии на этот раз. Да и арабские страны уговорить на такой усеченный вариант палестинской столицы будет архисложно.

Следующая часть «сделки» — заморозка строительства израильских поселений на новых палестинских территориях в течение четырех лет.

На протяжении этого срока стороны проведут переговоры о всеобъемлющем соглашении. Но и здесь сохранилось множество подводных камней, связанных с тем, что существующие израильские поселения останутся на землях, которые палестинцами считают своими. Причем, в уже основанных поселениях Израиль получит право продолжать строительство.

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Нет ответа и на другой, наверное, самый сложный вопрос — как сделать так, чтобы территория нового палестинского государства была единой, ничем не разорванной и имела сплошные границы. В нынешних условиях достичь этого без обмена территориями между Израилем и Палестиной невозможно. Но как всегда, когда речь идет о землях, такой обмен может затянуться и стать причиной новых конфликтов.

Хотя в плане Трампа подчеркивается, что мирное соглашение с Тель-Авивом сулит фактическое удвоение площади палестинского государства. Америка готова открыть свое посольство в новой столице Палестины и предоставить палестинскому государству порядка 50 миллиардов долларов инвестиций на развитие территории. Правда эти деньги Трамп собирается дать вовсе не из бюджета США. Их он намерен собрать на донорских конференциях, в первую очередь, из доходов монархий Персидского залива и Европы. А США лишь внесут в общую копилку свою достаточно скромную долю.

По утверждению газеты «Едиот Ахронот» новое палестинское государство будет лишено контроля за воздушным пространством, права осуществлять пограничный контроль и заключать военные союзы.

То есть по крайней мере на обозримое время его полномочия будут иметь весьма и весьма усеченный вид.

Взамен на такое «облагодетельствование» палестинская сторона должна прекратить поддержку террористического движения ХАМАС и финансирование семей погибших террористов-смертников.

Израильский премьер уже заявил, что «готов вести переговоры с палестинцами на основе мирного плана Трампа без каких-либо дополнительных уточнений и поправок. В секторе Газа, который контролирует Хамас, новую «сделку» с Израилем посчитали никчемной и обещали продолжить борьбу. Глава МИД России Сергей Лавров предложил участникам «квартета» дать оценку инициатив Вашингтона. И только руководство палестинской автономии вечером во вторник держало паузу.

«Израиль делает гигантский шаг к миру», — заявил, презентуя свой план, в Белом доме американский президент. Однако, как часто бывало до этого, подобные оценки не приводили к миру, поскольку не учитывали ни мнение палестинцев, ни взгляды «арабской улицы».

Константин Волков, Евгений Шестаков

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 Предложенная Трампом "сделка" Израиля с Палестиной выглядит невыполнимой
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