Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как россияне и британцы одновременно открыли АнтарктидуПринято считать, это событие завершило эпоху Великих географических открытий
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
03:16 (мск), источник: Известия

Белый дом обсудит возможность приостановки полетов между Китаем и США

Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса. Об этом во вторник, 28 января, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2020

По его данным, руководителям крупнейших американских авиакомпаний уже сообщили о том, что такая возможность рассматривается. Телеканал передает, что в понедельник в Белом доме состоялось совещание, на котором обсуждались возможные ограничения. Окончательного решения пока не принято.

Читайте также
В Германии выявлены еще три случая заражения коронавирусом

Ранее власти США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Китай из-за нового коронавируса. В отношении провинции Хубэй, где зафиксирована наиболее сильная вспышка нового заболевания, госдепартамент объявил самую высокую степень предупреждения: запрет на поездки в этот регион.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.

Справка
В мире появился новый смертельный коронавирусЕго уже назвали угрозой для россиян
Из Китая в Приамурье по временному коридору вернулись 213 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
28 января© Ньюстюб
Коронавирус в цифрах и фактах
Источник:©Аргументы и факты
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Кто убьет коронавирус: найдена молекула для точечного лекарства против 2019-nCoV
Территория безлюдья: почему вымирают постсоветские страны
Предложенную Трампом «сделку века» назвали невыполнимой
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
Назван возможный срок появления коронавируса в России
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу
Учительница наглядно показала силу якутского мороза
Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус
Жители Флориды судятся с соседом из-за разноцветного дома (фото)
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 121
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 106
Тема № 3. От 27.01.2020. 90
Почта России в маразме 63
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Что случилось: подробности смерти Лужкова
Видео реакции министров РФ на слова об их отставке
Что стало с Батуриной после смерти Лужкова
Леди
Наталья Подольская катается на лыжах в ярком костюме Певица похвасталась экипировкой.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь