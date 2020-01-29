11:28 (мск), источник: Это Кавказ
Юрий Трутнев будет курировать развитие Северного Кавказа
Юрий Трутнев будет заниматься государственной политикой в сфере развития Северного Кавказа на должности
Вопросы «комплексного
Также ему предстоит заниматься вопросами государственной политики «в области
Трутнев полностью сохранил в своем ведении вопросы комплексного развития дальневосточных регионов, включая контроль расходования получаемой субъектами финансовой помощи и реализации государственных инвестпроектов, а также повышения инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока. Он также продолжит контролировать комплексное