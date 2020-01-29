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11:28 (мск), источник: Это Кавказ

Юрий Трутнев будет курировать развитие Северного Кавказа

Юрий Трутнев будет заниматься государственной политикой в сфере развития Северного Кавказа на должности вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В новом составе кабинета министров он также будет заниматься курированием развития Дальнего Востока и Арктики.

Источник: РИА "Новости"

Вопросы «комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа» значатся в числе новых полномочий вице-премьера, сообщается на сайте кабмина.

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Также ему предстоит заниматься вопросами государственной политики «в области социально-экономического развития приоритетных территорий России, вопросы создания и функционирования свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития», уточняет ТАСС.

Трутнев полностью сохранил в своем ведении вопросы комплексного развития дальневосточных регионов, включая контроль расходования получаемой субъектами финансовой помощи и реализации государственных инвестпроектов, а также повышения инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока. Он также продолжит контролировать комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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