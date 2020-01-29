10:16 (мск), источник: Forbes
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
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Об этом сказано в презентации нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которую он представил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» 27 января. С копией документа, подлинность которого подтвердили два участника совещания, ознакомились «Ведомости».
В презентации Шадаев изложил стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства. Ее министр представил чиновникам из профильных ведомств, комитетов Госдумы, госкорпораций,
Сейчас правоохранители получают данные из собственных баз, а также из федеральной информационной системы ГИБДД, пояснил управляющий партнер юридической компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев. Эксперт уточнил, что для доступа к банковской информации требуется решение суда. Оно также необходимо, если нужны записи телефонных переговоров, сведения из электронной почты, sms или сообщений в мессенджерах, сказал руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. По его мнению, воплотить идею Шадаева невозможно без изменения законодательства и конституции. С этим не согласен управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев.
Министром связи Максут Шадаев был назначен 21 января. В правительстве Михаила Мишустина он сменил Константина Носкова. До начала работы в кабинете министров Шадаев занимал посты