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10:16 (мск), источник: Forbes

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), к 2024 году смогут получить доступ к персональным данным россиян.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сказано в презентации нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которую он представил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» 27 января. С копией документа, подлинность которого подтвердили два участника совещания, ознакомились «Ведомости».

В презентации Шадаев изложил стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства. Ее министр представил чиновникам из профильных ведомств, комитетов Госдумы, госкорпораций, IT-компаний и экспертного сообщества, следует из сообщения на сайте Кремля. Выяснить, представители каких компаний, участвовали в заседании, изданию не удалось. Операторы большой четверки не подтвердили присутствия своих представителей на совещании, указывает газета.

Шадаев предложил открыть силовикам государственные данные граждан, а также информацию от мобильных операторов, банков и интернет-сервисов.

Сейчас правоохранители получают данные из собственных баз, а также из федеральной информационной системы ГИБДД, пояснил управляющий партнер юридической компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев. Эксперт уточнил, что для доступа к банковской информации требуется решение суда. Оно также необходимо, если нужны записи телефонных переговоров, сведения из электронной почты, sms или сообщений в мессенджерах, сказал руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. По его мнению, воплотить идею Шадаева невозможно без изменения законодательства и конституции. С этим не согласен управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев.

Он отметил, что ограничение конституционных прав возможно в силу 55 статьи основного закона, то есть в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.

Министром связи Максут Шадаев был назначен 21 января. В правительстве Михаила Мишустина он сменил Константина Носкова. До начала работы в кабинете министров Шадаев занимал посты вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс». С 2014 по 2018 годы он был министром связи Московской области, а до этого работал помощником руководителя администрации президента.

Справка
В Россию пришел «суверенный Рунет». Что это такое?Специальное оборудование до сих пор не установлено на сетях связи, а текст закона по-прежнему вызывает массу вопросов у бизнеса, операторов связи и простых россиян.
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