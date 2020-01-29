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12:52 (мск), источник: Интерфакс

Москва обвинила нидерландских депутатов в провокации

Москва. 29 января. INTERFAX.RU — Россия заблаговременно сообщила Нидерландам о нежелательности включения депутата Шурда Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая собиралась посетить Россию, и поэтому расценивает отмену визита делегации как провокацию, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Источник: D66

Там напомнили, что парламентарии из Нидерландов планировали посетить Россию 25—27 февраля 2020 года по приглашению Комитета по международным делам Госдумы.

В министерстве добавили, что предупреждение по поводу Шурдсмы было сделано в ходе встречи в МИД со временным поверенным в делах Нидерландов в России 14 января.

«Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Шурдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия», — добавили на Смоленской площади.

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В МИД РФ отметили, что депутат Шурдсма «известен нам не просто недружелюбными, но и откровенно агрессивными — на грани оскорблений — высказываниями в адрес нашей страны». «В 2013 году он призывал прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России. В 2014 году требовал бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи, а в 2018 году — перенести Чемпионат мира по футболу в другую страну. В контексте расследования обстоятельств крушения малайзийского “Боинга” он безапелляционно и грубо настаивал, вопреки здравому смыслу и юридическим процедурам, на необходимости уже сейчас “наказать” Россию», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что в Нидерландах «стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки».

Во вторник нидерландские СМИ со ссылкой на комитет парламента по иностранным делам сообщили, что депутаты парламента Нидерландов отменили свой визит в Россию. Это произошло после того, как один из участников делегации — член партии «Демократы 66» Шурд Шурдсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Намечавшаяся поездка нидерландских депутатов была бы первым их подобным визитом в РФ с 2008 года.

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