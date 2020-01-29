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12:56 (мск), источник: РИА Новости

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Источник: РИА Новости

Ранее дипмиссия опубликовала пост в Twitter, в котором говорилось, что концлагерь был освобожден американскими солдатами. Спустя некоторое время в посольстве уточнили, что ошиблись.

«Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау. Конечно, он был освобожден советскими войсками», — говорится в новом посте.

Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. Концлагерь Аушвиц, в котором с 1941 по 1945 год погибли около 1,4 миллиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев, стал одним из главных символов холокоста.

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