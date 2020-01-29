14:59 (мск), источник: Life.ru
В Общественной палате предложили закрепить в конституции роль гражданского общества
В преамбуле основного закона страны может появиться фраза «признавая значимость гражданского общества и ценность его идеалов».
Роль и значение гражданского общества могли бы быть отражены в преамбуле конституции. С таким предложением выступила в среду секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в ходе общественного слушания проекта закона о поправках к основному закону страны.
Михеева отметила, что активная часть граждан нашей страны посвящает свою жизнь общественным интересам: занимается волонтерством, благотворительной и правозащитной деятельностью.
Полагаю возможным обсудить это. Наверное, для многих, кто этим занят и посвящает этому свою жизнь, было бы важно закрепить в качестве принципа признание и уважение такого общественного служения.
Таким образом, если преамбула конституции будет дополняться, то после фразы «возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы» может появиться еще одна следующего содержания: «признавая значимость гражданского общества и ценность его идеалов».
По словам Михеевой, на базе общественных палат в 45 регионах страны уже состоялись аналогичные слушания, посвященные поправкам к конституции. А различные предложения, уточнения и замечания поступили из 35 региональных палат и от одной муниципальной.
— Мы продолжаем принимать предложения от граждан и общественных организаций, и мы их передадим в рабочую группу, созданную распоряжением президента, — отметила Михеева.
Напомним, 15 января президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Российский лидер предложил пересмотреть полномочия ветвей власти и утвердить социальные обязательства правительства. Кроме того, была создана рабочая группа, работающая над поправками, которые могут быть внесены в основной закон страны. Причём возможные поправки не ограничиваются предложениями, озвученными президентом. Однако вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Его, кстати, планируется провести в срок до 1 мая.
Марина Калегина