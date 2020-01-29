Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «А где Путин?» — Меркель и Макрон «потеряли» российского президента Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, «потеряли» российского лидера
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
27Как жили студенты в советские годы
14:59 (мск), источник: Life.ru

В Общественной палате предложили закрепить в конституции роль гражданского общества

В преамбуле основного закона страны может появиться фраза «признавая значимость гражданского общества и ценность его идеалов».

Источник: РИА "Новости"

Роль и значение гражданского общества могли бы быть отражены в преамбуле конституции. С таким предложением выступила в среду секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в ходе общественного слушания проекта закона о поправках к основному закону страны.

Михеева отметила, что активная часть граждан нашей страны посвящает свою жизнь общественным интересам: занимается волонтерством, благотворительной и правозащитной деятельностью.

Полагаю возможным обсудить это. Наверное, для многих, кто этим занят и посвящает этому свою жизнь, было бы важно закрепить в качестве принципа признание и уважение такого общественного служения.
Лидия Михеева

Таким образом, если преамбула конституции будет дополняться, то после фразы «возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы» может появиться еще одна следующего содержания: «признавая значимость гражданского общества и ценность его идеалов».

Читайте также
У Путина нет позиции по предложению переименовать его пост в «верховного правителя»

По словам Михеевой, на базе общественных палат в 45 регионах страны уже состоялись аналогичные слушания, посвященные поправкам к конституции. А различные предложения, уточнения и замечания поступили из 35 региональных палат и от одной муниципальной.

— Мы продолжаем принимать предложения от граждан и общественных организаций, и мы их передадим в рабочую группу, созданную распоряжением президента, — отметила Михеева.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Российский лидер предложил пересмотреть полномочия ветвей власти и утвердить социальные обязательства правительства. Кроме того, была создана рабочая группа, работающая над поправками, которые могут быть внесены в основной закон страны. Причём возможные поправки не ограничиваются предложениями, озвученными президентом. Однако вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Его, кстати, планируется провести в срок до 1 мая.

Марина Калегина

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
В рабочую группу поступило 17 поправок в Конституцию
Во время загрузки произошла ошибка.
28 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Мамаеву повезло больше. Кокорин стал рабом "Зенита", но он сам во всём вин
Не только коронавирус. Сколько человек убили эпидемии, пришедшие из Китая
Кремль прокомментировал идею ввести термин «верховный правитель»
В России заблокировали второй почтовый сервис за неделю
Убийца депутата ростовского заксобрания найден мертвым
Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима
Ученые обнаружили затонувший в Бермудском треугольнике корабль
Пенсионер нашел амулет стоимостью почти 4 миллиона долларов
Здоровье
В мозге мужчины 10 лет жил свиной цепень Из-за этого американец страдал от сильнейших головных болей и рвоты.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Авто
Как быстро автомобили теряют в цене? Рейтинг RV-2020 Что такое «остаточная стоимость автомобиля» и почему важно ее знать, если вы не хотите потерять при покупке машины сразу треть своих денег? Как рассчитать этот показатель?
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Почему Сталин ненавидел Людмилу Целиковскую
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Gnezdo.ru
Что пророчил Мессинг для России в 2020 году
Пенсии меняются кардинально: сюрприз с 1 января
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Госдума: увидят это на авто - сразу оштрафуют
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
Бесплатные концерты в Москве
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Последние новости электромобилей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь