Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

«К сожалению, Россия не придерживается ни астанинских соглашений, ни сочинских. Мы будем действовать сами. Это не угроза, но мы ожидаем, что Россия сделает необходимое предупреждение (сирийскому.— “Ъ”) режиму», — заявил Эрдоган журналистам (цитата по Daily Sabah).
Напомним, 8 января президент России Владимир Путин посетил Стамбул, где обсудил план по перемирию в Идлибе с президентом Турции. Туда Путин прилетел из Дамаска, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Позже Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что в зоне деэскалации был введен режим прекращения огня с 14:00 9 января. Несмотря на режим прекращения огня, за неделю погибли десятки человек.