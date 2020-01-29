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16:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам. По его словам, у Турции «заканчивается терпение» из-за непрекращающихся ударов правительственных сил в сирийском Идлибе.

Источник: AP 2020

«К сожалению, Россия не придерживается ни астанинских соглашений, ни сочинских. Мы будем действовать сами. Это не угроза, но мы ожидаем, что Россия сделает необходимое предупреждение (сирийскому.— “Ъ”) режиму», — заявил Эрдоган журналистам (цитата по Daily Sabah).

Напомним, 8 января президент России Владимир Путин посетил Стамбул, где обсудил план по перемирию в Идлибе с президентом Турции. Туда Путин прилетел из Дамаска, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Позже Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что в зоне деэскалации был введен режим прекращения огня с 14:00 9 января. Несмотря на режим прекращения огня, за неделю погибли десятки человек.

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