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14:54 (мск), источник: RNS

Володин оценил слова Зеленского о роли СССР в мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский отрекся от собственного деда и пытается ради сохранения власти очернить общую историю бывших республик СССР. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя высказывания Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, передает телеканал «Дума ТВ».

Источник: http://duma.gov.ru/news/47635/

«Мы эти времена с вами помним — когда сын отрекался от отца. И чем это все кончилось. Сегодня мы видим, как президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю», — сказал Володин в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности.

По словам председателя нижней палаты парламента, заявления президентов Польши, Украины, политиков прибалтийских стран о вине СССР в начале Второй мировой войны кощунственны и несправедливы «в первую очередь по отношению к памяти их дедов и прадедов».

27 января Зеленский в ходе брифинга в польском Освенциме заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит и на нацистской Германии, и на СССР.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был «политическим и военным союзом», делящим Европу на две сферы влияния, а Иосиф Сталин и Адольф Гитлер были «не только союзниками, но и друзьями».

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