Володин оценил слова Зеленского о роли СССР в мировой войне

«Мы эти времена с вами помним — когда сын отрекался от отца. И чем это все кончилось. Сегодня мы видим, как президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю», — сказал Володин в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности.
По словам председателя нижней палаты парламента, заявления президентов Польши, Украины, политиков прибалтийских стран о вине СССР в начале Второй мировой войны кощунственны и несправедливы «в первую очередь по отношению к памяти их дедов и прадедов».
27 января Зеленский в ходе брифинга в польском Освенциме заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит и на нацистской Германии, и на СССР.
29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был «политическим и военным союзом», делящим Европу на две сферы влияния, а Иосиф Сталин и Адольф Гитлер были «не только союзниками, но и друзьями».