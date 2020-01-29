17:53 (мск), источник: РИА Новости
Самарский чиновник извинился за высказывания об инвалидах
САМАРА, 29 янв — РИА Новости. Руководитель самарского бюро
Ранее Драч в своем аккаунте в Twitter предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности. По его словам, эти люди являются аферистами и симулянтами.
Позже комиссия «Единой России» по этике рекомендовала самарскому отделению партии рассмотреть вопрос об исключении Драча из своих рядов за оскорбительные публичные заявления.
«Уважаемые жители Самарской области, я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что «таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы», — написал Драч в своем аккаунте в Twitter.
Он пояснил, что в его высказываниях речь шла о том, что необходимо бороться со случаями незаконного установления инвалидности при отсутствии на то законных критериев. «Все сотрудники, которые были в этом задействованы, давно не работают в системе
Он также добавил, что, «к сожалению, многие люди, имеющие заболевание, нарушения функций организма, не имеют критериев для установления инвалидности», они наблюдаются в медицинских организациях и при ухудшении состояний направляются в бюро на освидетельствование. Драч подчеркнул, что во время