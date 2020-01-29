Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Иностранцы о русской деревнеСвязки чеснока на стенах, огород 24/7 и удивительная прибавка численности населения на несколько месяцев в году - что еще поражает иностранцев в русских деревнях
Фоторепортажи
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
17:34 (мск), источник: BFM.ru

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции заявил, что у Анкары «заканчивается терпение из-за ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб». Чего добивается Эрдоган такими высказываниями?

Источник: BFM.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.

Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит сирийскому режиму необходимое предупреждение.
Реджеп Эрдоган
глава Турции (цитата по Daily Sabah)

Эрдоган также отметил, что у Анкары «заканчивается терпение из-за ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб». Ранее сирийская правительственная армия взяла под контроль в этой провинции Маарат ан-Нуман — город стратегического значения, через который проходит магистраль Дамаск — Алеппо.

Чего добивается Эрдоган такими высказываниями? Мнение руководителя Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимира Фитина:

Читайте также
Россию и Сирию обвинили в нарушении перемирия в Идлибе

— Все действия Эрдогана всегда эмоциональны и носят весьма угрожающий характер, особенно это действует на внутреннего потребителя. Так же он пугал американцев: если они не дадут войти турецким войскам на северо-восток Сирии, то он предпримет односторонние действия. То же самое сейчас, очевидно, он пытается изобразить в отношении Идлиба. Но дело в том, что все договоренности, которые достигались в Турции, требовали от Турции реальных шагов по разграничению реальных террористов от умеренной оппозиции, которую якобы поддерживает Турция. К сожалению, за это время так и не удалось добиться этого размежевания. Естественно, сохранение этого террористического анклава на территории суверенной страны не может продолжаться долго. Турция хотела бы сохранить подконтрольные ей группировки на территории Сирии, чтобы иметь возможность воздействовать и играть большую роль, в том числе в ходе окончательного мирного урегулирования в стране.

— Россия, по мнению Турции, что не соблюдает?

— Что мы поддерживаем Асада и не делаем все для того, чтобы он прекратил какие-то военные действия в Идлибе, несмотря на то что мы регулярно публикуем сообщения о том, что как раз сирийские войска обстреливаются террористами из этого региона.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал заявления Эрдогана «странными», сообщает «Интерфакс».

По его словам, урегулирование ситуации в Идлибе по-прежнему возможно только на основании достигнутых в Астане и Сочи договоренностей.

В МИД РФ также отметили, что «Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», передает ТАСС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Фатальный недосмотр или случайная авария: подробности трагедии в Забайкалье
Будет ли сформировано единое правительство России и Белоруссии?
Путин отправил в отставку главу Чувашии
В России заблокировали второй почтовый сервис за неделю
Тюменский солдат признан новым потерпевшим в деле о дедовщине
Ученые обнаружили затонувший в Бермудском треугольнике корабль
В Китае сняли озеро, которое не замерзает в мороз (фото, видео)
Умерла «самая старая» женщина в мире
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Авто
Как быстро автомобили теряют в цене? Рейтинг RV-2020 Что такое «остаточная стоимость автомобиля» и почему важно ее знать, если вы не хотите потерять при покупке машины сразу треть своих денег? Как рассчитать этот показатель?
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз В сеть попало фото беременной теннисистки
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь