17:34 (мск), источник: BFM.ru
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции заявил, что у Анкары «заканчивается терпение
Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит сирийскому режиму необходимое предупреждение.
Эрдоган также отметил, что у Анкары «заканчивается терпение
Чего добивается Эрдоган такими высказываниями? Мнение руководителя Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимира Фитина:
— Все действия Эрдогана всегда эмоциональны и носят весьма угрожающий характер, особенно это действует на внутреннего потребителя. Так же он пугал американцев: если они не дадут войти турецким войскам на
— Россия, по мнению Турции, что не соблюдает?
— Что мы поддерживаем Асада и не делаем все для того, чтобы он прекратил
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал заявления Эрдогана «странными», сообщает «Интерфакс».
В МИД РФ также отметили, что «Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», передает ТАСС.