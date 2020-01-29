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17:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин отправил в отставку главу Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщается на сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев. О том, что скандал с вручением пожарному ключей от новой машины может завершиться досрочной отставкой Игнатьева, ранее предполагали источники «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации» — говорится в указе.

Назначенный врио главы республики Олег Николаев был депутатом Госдумы от «Справедливой России». Он возглавлял комитет по делам национальностей.

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Напомним, 24 января глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать, вручая ему ключи от новой машины. После этого Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Михаила Игнатьева раскритиковал и глава МЧС России Евгений Зиничев. Сам Игнатьев назвал «домыслами» и «откровенной ложью» сообщения о том, что он неуважительно относится к МЧС.

Это не первый скандал с участием Михаила Игнатьева. Ранее он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Позднее господин Игнатьев извинился и заявил, что его слова «передернули и переиначили» и он всегда корректно относился к журналистам, которые критикуют власть объективно.

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