Путин отправил в отставку главу Чувашии

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации» — говорится в указе.
Назначенный врио главы республики Олег Николаев был депутатом Госдумы от «Справедливой России». Он возглавлял комитет по делам национальностей.
Напомним, 24 января глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать, вручая ему ключи от новой машины. После этого Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Михаила Игнатьева раскритиковал и глава МЧС России Евгений Зиничев. Сам Игнатьев назвал «домыслами» и «откровенной ложью» сообщения о том, что он неуважительно относится к МЧС.
Это не первый скандал с участием Михаила Игнатьева. Ранее он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Позднее господин Игнатьев извинился и заявил, что его слова «передернули и переиначили» и он всегда корректно относился к журналистам, которые критикуют власть объективно.