Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
19:10 (мск), источник: ТАСС

Деятельность Михаила Игнатьева на посту главы Чувашской Республики

ТАСС-ДОСЬЕ. Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия. Врио главы республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев.

29 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Врио главы республики назначен депутат Государственной думы РФ Олег Николаев.

Михаил Игнатьев возглавлял Чувашию с 29 августа 2010 года (3 тыс. 440 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал десятое место среди действующих глав субъектов Федерации.

О некоторых итогах его деятельности на посту руководителя республики в 2010—2020 годах — в материале ТАСС.

Читайте также
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв «мочить» журналистов

Экономические показатели

За время пребывания Михаила Игнатьева на посту главы региона валовой региональный продукт (ВРП) Чувашии вырос в 1,7 раза — со 157 млрд 705 млн рублей в 2010 году до 270 млрд 635 млн рублей в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю в 2010 году регион занимал 54-е место среди субъектов РФ, в 2017 году — 59-е.

ВРП на душу населения за тот же период также увеличился в 1,7 раза — со 125 тыс. 843 рублей (64-е место) до 219 тыс. 406 рублей (71-е место).

В 2010 году дефицит бюджета республики составил 1 млрд 933 млн рублей, доходы — 33 млрд 193 млн рублей (56-е место среди российских регионов), расходы — 35 млрд 126 млн рублей (58-е место). В 2018 году бюджет региона был исполнен с профицитом в 1 млрд 983 млн. Доходы выросли в 1,7 раза по сравнению с 2010 года — до 57 млрд 791 млн рублей, расходы — в 1,6 раза — до 55 млрд 808 млн рублей (59-е место по обоим показателям; данные за 2019 год не опубликованы).

В бюджете Чувашии на 2020 год запланирован профицит в размере 204 млн рублей, что в 9,7 раза меньше, чем в 2018 году.

Доходы, как ожидается, снизятся на 3,85% — до 55 млрд 568 млн рублей, расходы — на 0,8% — до 55 млрд 364 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 года увеличились на 20,45% по сравнению с 2010 годом и составили 51 млрд 328 млн рублей. Несмотря на это, в инвестиционном рейтинге регион переместился с 55-го места среди субъектов РФ на 63-е.

Социальная сфера

Численность населения республики с 2010 года снизилась на 3,03% — с 1 млн 256 тыс. человек на 1 января 2010 года (40-е место) до 1 млн 218 тыс. на аналогичную дату 2020 года. (41-е).

Читайте также
Главу Чувашии исключили из «Единой России»

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 17,83% — с 12,9 человека в 2010 году (республика занимала 33−39-е места с Карачаево-Черкесией, Адыгеей, Татарстаном, Коми, Курганской областью и Хабаровским краем) до 10,6 в 2018 году (делила 41−43-е позиции с Крымом и Москвой). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 14,48% — с 14,5 человека в 2010 году (регион занимал 41−42-е места с Оренбургской областью) до 12,4 в 2018 году (50−53-е позиции с Башкирией, Хакасией и Адыгеей).

Уровень безработицы за тот же период снизился на 4,5 процентного пункта — с 9,5% в 2010 году (республика делила 17−19-е места с Псковской областью и Приморским краем) до 5% в 2018 году (45−47-е места со Ставропольским краем и Республикой Марий Эл).

Размер среднемесячной заработной платы в Чувашии вырос в 2,1 раза по сравнению с 2010 года и составил в 2018 году 27 тыс. 16 рублей (место региона по этому показателю не изменилось — 71-е).

За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 1,9 раза — до 13 тыс. 38 рублей (62-е место, в 2010 году — 75-е).

С 2010 по 2018 году число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 33,98% — с 1 тыс. 454 до 960. В результате по этому показателю Чувашия улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 62-го на 75-е место.

 Американцы не рискнули проверять С-400, а просто перестали летать
"Путин говорил так, что эти лидеры неловко и беспомощно извивались бы на своих креслах, если бы присутствовали"
Путин отправил в отставку главу Чувашии
Путин помиловал израильтянку Иссахар
В России заблокировали второй почтовый сервис за неделю
Криштиану Роналду вошел в историю Instagram
Ученые обнаружили затонувший в Бермудском треугольнике корабль
Умерла «самая старая» женщина в мире
Тюменский солдат признан новым потерпевшим в деле о дедовщине
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 157
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 108
Пост для флуда 91
Вот тут я не понял если честно 87
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Что будет с пенсией работающего пенсионера при увольнении
Февраль принесет россиянам неприятный сюрприз
После этой киносцены Михалкову называют второй Асмус
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Популярные темы на «Детях»
Любовная угадайка, или недолго музыка играла 324
Стоит ли опасаться коронавируса? 240
Что лучше 2-ой или 20-ый этаж 176
И снова о подарках 147
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь