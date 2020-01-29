Деятельность Михаила Игнатьева на посту главы Чувашской Республики

19:10 (мск), источник: ТАСС
29 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Врио главы республики назначен депутат Государственной думы РФ Олег Николаев.
Михаил Игнатьев возглавлял Чувашию с 29 августа 2010 года (3 тыс. 440 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал десятое место среди действующих глав субъектов Федерации.
О некоторых итогах его деятельности на посту руководителя республики в 2010—2020 годах — в материале ТАСС.
За время пребывания Михаила Игнатьева на посту главы региона валовой региональный продукт (ВРП) Чувашии вырос в 1,7 раза — со 157 млрд 705 млн рублей в 2010 году до 270 млрд 635 млн рублей в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю в 2010 году регион занимал 54-е место среди субъектов РФ, в 2017 году — 59-е.
ВРП на душу населения за тот же период также увеличился в 1,7 раза — со 125 тыс. 843 рублей (64-е место) до 219 тыс. 406 рублей (71-е место).
В 2010 году дефицит бюджета республики составил 1 млрд 933 млн рублей, доходы — 33 млрд 193 млн рублей (56-е место среди российских регионов), расходы — 35 млрд 126 млн рублей (58-е место). В 2018 году бюджет региона был исполнен с профицитом в 1 млрд 983 млн. Доходы выросли в 1,7 раза по сравнению с 2010 года — до 57 млрд 791 млн рублей, расходы — в 1,6 раза — до 55 млрд 808 млн рублей (59-е место по обоим показателям; данные за 2019 год не опубликованы).
В бюджете Чувашии на 2020 год запланирован профицит в размере 204 млн рублей, что в 9,7 раза меньше, чем в 2018 году.
Инвестиции в основной капитал региона в 2018 года увеличились на 20,45% по сравнению с 2010 годом и составили 51 млрд 328 млн рублей. Несмотря на это, в инвестиционном рейтинге регион переместился с 55-го места среди субъектов РФ на 63-е.
Численность населения республики с 2010 года снизилась на 3,03% — с 1 млн 256 тыс. человек на 1 января 2010 года (40-е место) до 1 млн 218 тыс. на аналогичную дату 2020 года. (41-е).
При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 17,83% — с 12,9 человека в 2010 году (республика занимала 33−39-е места с
Уровень безработицы за тот же период снизился на 4,5 процентного пункта — с 9,5% в 2010 году (республика делила 17−19-е места с Псковской областью и Приморским краем) до 5% в 2018 году (45−47-е места со Ставропольским краем и Республикой Марий Эл).
За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 1,9 раза — до 13 тыс. 38 рублей (62-е место, в 2010 году — 75-е).
С 2010 по 2018 году число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 33,98% — с 1 тыс. 454 до 960. В результате по этому показателю Чувашия улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 62-го на 75-е место.