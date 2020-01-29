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20:11 (мск), источник: Ведомости

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Перед этим президент пообещал ее матери, что «все будет хорошо».

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Во время визита в Израиль 23 января Путин встретился с матерью осужденной девушки — Яффой Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи.
Владимир Путин

Он пообещал учесть просьбу матери о помиловании при принятии решения и пообещал, что с девушкой «все будет хорошо». Яффа Иссахар пожала Путину руку и поблагодарила его.

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также просил помиловать осужденную в России израильтянку. С просьбой о помиловании обращался к Путину и президент Израиля Реувен Ривлин.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 23 января посетила Иссахар в СИЗО. По ее словам, у осужденной девушки не оказалось претензий к условиям содержания. «Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — рассказала Москалькова журналистам (цитата по «Интерфаксу».

Елена Лукьянова, адвокат предпринимателя Михаила Ходорковского, которого Путин помиловал своим указом в декабре 2013 г., объясняла ранее «Коммерсанту», что акт помилования может издаваться без ходатайства, согласия, одобрения и даже вопреки воле осужденного. «Он вообще не может ставиться в зависимость от воли милуемого, поскольку является актом милосердия», — объясняла она.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша.

Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков.

Химкинский городской суд 11 октября приговорил девушку к семи с половиной годам колонии. Приговор Иссахар вызвал большой резонанс в Израиле — многие правозащитники называли его слишком жестким. Иссахар обжаловала приговор. Она утверждала в суде, что не покупала гашиш и не знала, что он находится в сумке. Она также отметила, что изначально признала хранение наркотиков из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения запрещенных веществ в ее рюкзаке. Однако Мособлсуд 19 декабря прошлого года признал приговор законным и обоснованным.

Новость дополняется…

Екатерина Еременко, Светлана Бочарова, Ирина Чевтаева

«Все будет хорошо» — Путин встретился с матерью израильтянки, осужденной в России за гашиш в багаже
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23 января© Ньюстюб
 Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
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