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22:09 (мск), источник: Ведомости

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России, говорится на сайте американского минфина. В санкционный список добавлены восемь физических лиц и российская транспортная компания АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: AP 2020

В частности, санкции введены в отношении председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Закособрания Севастополя Екатерины Алтабаевой, председателя горизбиркома Севастополя Сергея Даниленко и его заместителя Лидии Басовой, начальника отдела организации избирательного процесса аппарата горизбиркома Севастополя Екатерины Пырковой, секретаря севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаила Развожаева и гендиректора «Гранд Сервис Экспресса» Александра Ганова (бывший первый вице-губернатор Тамбовской области).

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