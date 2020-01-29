США расширили санкции против России

В частности, санкции введены в отношении председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, члена Совета Федерации от Закособрания Севастополя Екатерины Алтабаевой, председателя горизбиркома Севастополя Сергея Даниленко и его заместителя Лидии Басовой, начальника отдела организации избирательного процесса аппарата горизбиркома Севастополя Екатерины Пырковой, секретаря севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаила Развожаева и гендиректора «Гранд Сервис Экспресса» Александра Ганова (бывший первый вице-губернатор Тамбовской области).