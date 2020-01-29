Байден ищет такого напарника на выборах, кто мог бы заменить его в любую минуту

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден хотел бы в случае выдвижения его кандидатом от Демократической партии на пост президента США подобрать такого кандидата на пост вице-президента, который был бы готов заменить его в любую минуту. Об этом 77-летний политик заявил на встрече с избирателями в штате Айова, фрагмент записи его выступления разместил в среду интернет-портал Elections Central.
«Мне кажется, есть по крайней мере восемь женщин, по крайней мере четыре-пять темнокожих претендентов, которые имеют все необходимые качества для того, чтобы быть вице-президентом США, но лично для меня важно, чтобы тот, кого я изберу, соответствовал двум критериям, — заявил Байден. — Во-первых, он должен быть способен немедленно занять пост президента, поскольку я человек пожилой, не так ли?».
Байден добавил, что занимается физическими упражнениями каждый день и сейчас находится в хорошей форме.
В конце декабря Кевин О'Коннор, который в течение многих лет был лечащим врачом Байдена, сообщил журналистам, что бывший вице-президент здоров, ведет активный образ жизни, не курит, не употребляет алкоголь, у него нет каких-либо болезней или нарушений, которые бы могли помешать ему исполнять обязанности президента США.
О'Коннор констатировал, что у Байдена иногда бывают нарушения нормального ритма сокращений сердца, однако это не создает серьезных трудностей. Бывший вице-президент принимает препараты для снижения уровня холестерина в крови, а также ряд других лекарств.
Врач отметил, что в 1988 году Байден был госпитализирован в связи с аневризмой сосудов головного мозга, однако сейчас никаких связанных с этим симптомов у него нет.
Байден сейчас совершает поездки по штату Айова, где 3 февраля состоятся первые два в нынешнем избирательном цикле собрания партийных активистов — кокусы — на которых будут определены делегаты на национальный съезд Демократической партии США. Он пройдет 13—16 июля в Милуоки (штат Висконсин) и там будут названы имена кандидатов партии на пост президента и вице-президента.
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.