Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
27Как жили студенты в советские годы
18Юбилей Дмитрия Маликова
00:30 (мск), источник: РИА Новости

Ливийские СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат и танков

КАИР, 30 янв — РИА Новости. Турецкие ВМФ доставили в столицу Ливии Триполи солдат и танки, сообщил ливийский телеканал «218» со ссылкой на свидетелей.

Источник: AFP 2020

По данным СМИ, ссылающихся на свидетелей, турецкие солдаты прибыли на борту двух военных кораблей накануне. На берег они высадились в среду утром, также пишут СМИ. На борту еще одного, транспортного корабля, сообщает пресса, в Триполи были доставлены танки.

По данным портала «Ахмар Ливия», ссылающегося на неназванные источники, с кораблей были выгружены боеприпасы и оборудование, которое было доставлено на базу ВВС в центре Триполи.

Читайте также
ООН сообщает о нарушении оружейного эмбарго в Ливии

Этот же сайт со ссылкой на информированный источник сообщает о прибытии в аэропорт Мисраты в понедельник 40 турецких офицеров на борту авиакомпании Afriqya Airways.

Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Справка
Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?

2020 год начался для арабской страны с нового витка внутренних столкновений.

Следите за развитием темы В Ливии началась новая война
 Путин снял с должности главу Чувашии
Скабеева оценила слова Кравчука о 'встрече' Сталина и Гитлера
США расширили санкции против России
Тюменский солдат признан новым потерпевшим в деле о дедовщине
Чемпионке мира стыдно за выступление под нейтральным флагом
Умерла «самая старая» женщина в мире
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договора по Сирии
Мощное землетрясение произошло в Карибском море (видео)
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Авто
Машины, которые меньше всего теряют в цене Аналитическое агентство «Автостат» и портал Авто Mail.ru подвели итоги 6-го ежегодного исследования Residual value – 2020 (сохранность остаточной стоимости автомобиля) и выяснили, какие модели автомобилей меньше всего теряют в цене при продаже
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Новости партнеров
Пенсии будут расти
Гарантии пенсионерам
Время подводить итоги. Результаты, которые обескуражили даже экспертов
Рост пенсий – закон
Gnezdo.ru
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Коронавирус уже в Киеве: первые жертвы
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Новости партнеров
Поправки в Конституцию не требуют референдума – но спросят каждого
Поддержка станет законом
Новый терминал Шереметьево в стиле русского конструктивизма
Граждане России решат судьбу поправок в Конституцию на голосовании
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь