Ливийские СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат и танков

По данным СМИ, ссылающихся на свидетелей, турецкие солдаты прибыли на борту двух военных кораблей накануне. На берег они высадились в среду утром, также пишут СМИ. На борту еще одного, транспортного корабля, сообщает пресса, в Триполи были доставлены танки.
По данным портала «Ахмар Ливия», ссылающегося на неназванные источники, с кораблей были выгружены боеприпасы и оборудование, которое было доставлено на базу ВВС в центре Триполи.
Этот же сайт со ссылкой на информированный источник сообщает о прибытии в аэропорт Мисраты в понедельник 40 турецких офицеров на борту авиакомпании Afriqya Airways.
Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.