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02:46 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что Болтон мог привести к «шестой мировой войне»

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, утечка информации из мемуаров которого усложнила процесс импичмента.

Источник: AP 2020

«Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что Болтон во время работы на американскую администрацию в качестве советника президента допустил немало ошибок.

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«Я дал ему (эту работу), несмотря на то, что многие говорили: “Не делайте этого, сэр”, и вот он занимает этот пост и ошибочно говорит о “Ливийской модели” (по вопросу северокорейского урегулирования) по ТВ», — отметил Трамп.

Он также высказал недоумение в связи с тем, что как только Болтон ушел в отставку, «сразу же написал противную и неправдивую книгу».

Ранее издание The Hill, ссылаясь на письмо Белого дома Болтону, сообщило, что американская администрация уведомила бывшего советника Трампа, что выступает против публикации некоторых частей его книги, поскольку они содержат секретную информацию.

Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника — Джо Байдена.

Публикация книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») планируется на март. Однако Белый дом может задержать выпуск книги или вычеркнуть ключевые фрагменты.

Версия, высказанная в манускрипте Болтона, совпадает с предположениями, на которых строится импичмент, вынесенный Трампу в палате представителей и сейчас рассматриваемый в сенате.

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