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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Мать Наамы Иссахар поблагодарила Путина за милосердие

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Яффа Иссахар, мать помилованной накануне президентом РФ Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар, выразила надежду на то, что ей удастся повидаться с дочерью до встречи между российским лидером и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, и поблагодарила Путина за милосердие.

Источник: РИА "Новости"

По данным The Jerusalem Post, сейчас Яффа Иссахар находится в московской гостинице. «Это была непростая ночь, я спала, наверное, лишь час», — сказала она.

«Сейчас все, чего я хочу, так это обнять мою дочь Нааму. От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия», — приводит в четверг слова Яффы Иссахар израильская газета The Jerusalem Post. «Это хорошее завершение», — отметила Яффа Иссахар.

Новость
Нааму Иссахар освободили из колонии

По ее словам, Наама покидает тюрьму «как обычный человек». «Ее не депортируют, а это значит, что она может вернуться сюда (в Россию), если захочет», — подчеркнула Яффа Иссахар.

Накануне вечером Путин помиловал израильтянку Иссахар, которая была осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков. Во ФСИН сообщили, что она уже покинула подмосковную колонию.

25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в апреле 2019 года в аэропорту «Шереметьево», где она совершала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке нашли около 10 граммов гашиша. Суд в Химках в октябре назначил ей 7,5 лет колонии за незаконное хранение и контрабанду наркотиков. Иссахар в суде отрицала вину.

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