Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы с Китаем

12:38 (мск), источник: Известия
«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были приняты правительством (по нераспространению коронавируса на территории РФ. — Ред.), — цитирует его ТАСС.
Кроме того, председатель правительства поручил
Также Мишустин добавил, что президенту России Владимиру Путину в ежедневном режиме делаются доклады о тех мерах, которые кабмин принимает по противодействию распространению коронавируса, и подчеркнул, что правительство должно сделать все, чтобы защитить россиян от этого заболевания.
Ранее в этот день Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса — 2019-nCoV. По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771. Число вылечившихся — около 170.