14:13 (мск), источник: RNS
Путин и Нетаньяху встретились в Кремле
Президент России Владимир Путин и
В начале встречи Путин выразил благодарность за создание памятника жертвам блокадного Ленинграда в Иерусалиме, а также передал свои пожелания израильтянке Нааме Иссахар, которую ранее освободил от наказания в РФ.
«Господин
Кроме этого, российский лидер отметил, что рад возможности обсудить взаимодействие двух стран, а также ситуацию в регионе.
Путин помиловал Иссахар 29 января. В октябре 2019 года она была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения за хранение и контрабанду наркотиков. Израильтянка следовала транзитным рейсом через московский аэропорт Шереметьево, где у нее обнаружили 9,6 граммов гашиша.