Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
14:13 (мск), источник: RNS

Путин и Нетаньяху встретились в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Кремле.

Источник: Пресс-служба Президента России

В начале встречи Путин выразил благодарность за создание памятника жертвам блокадного Ленинграда в Иерусалиме, а также передал свои пожелания израильтянке Нааме Иссахар, которую ранее освободил от наказания в РФ.

Новость
Мать Наамы Иссахар поблагодарила Путина за милосердие

«Господин премьер-министр, вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила, — за наличие у нее запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского Патриарха, который мне привез письмо от мамы этой девушки. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан. Она — слава богу, для нее это очень хорошо — не пересекала даже границу Российской Федерации, все это было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой. Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Кроме этого, российский лидер отметил, что рад возможности обсудить взаимодействие двух стран, а также ситуацию в регионе.

Путин помиловал Иссахар 29 января. В октябре 2019 года она была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения за хранение и контрабанду наркотиков. Израильтянка следовала транзитным рейсом через московский аэропорт Шереметьево, где у нее обнаружили 9,6 граммов гашиша.

 Что стоит за обвинениями Эрдогана в адрес России
Советник Зеленского матом прокомментировал цены на газ
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Дизайнер обвинил Первый канал в краже букв
Часть строящейся «Стены Трампа» рухнула от ветра
Настоящее чудо: природа Австралии начала оживать после пожаров
Метеорологи предупредили о грядущем рекордно жарком пятилетии
Странное морское существо напугало соцсети (видео)
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 175
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 115
Пост для флуда 91
Вот тут я не понял если честно 90
Кино
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки Подписчики одобрили новый имидж актера
Новости партнеров
Что будет с пенсией работающего пенсионера при увольнении
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Россия не пустит на свою территорию коронавирус
Дети
Чудо рождения: эти фото изменят ваше представление о родах Смотрите в нашей галерее самые удивительные кадры
Леди
20 действительно модных платьев от 600 до 2 тысяч рублей Мы прошлись по магазинам и выбрали самые актуальные и доступные варианты.
Новости партнеров
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Топ-10 самых красивых аэропортов мира
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь