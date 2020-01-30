Мишустин опроверг информацию о доступе силовиков к данным россиян

«Второй пример — это то, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это и было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было», — сказал он на заседании правительства.
«Нужно было подробно также и быстро объяснить людям, что речь в данном случае не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде. Но кто-то вот трактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до средств массовой информации», — пояснил премьер-министр.
В среду газета «Ведомости» написала, что глава Минкомсвязи Максут Шадаев представил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» презентацию, в которой предлагалось к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах. По данным газеты, речь, в частности, идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Ранее Шадаев предложил перевести на электронный документооборот и автоматизировать доступ правоохранительных органов к персональным данным физических и юридических лиц, речи не идет о дополнительных полномочиях силовых ведомств, говорится в сообщении министерства.