Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «А где Путин?» — Меркель и Макрон «потеряли» российского президента Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, «потеряли» российского лидера
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
13:56 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин опроверг информацию о доступе силовиков к данным россиян

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Информация о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным россиян в онлайне, не соответствует действительности, речь шла лишь об автоматизации доступа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: РИА Новости

«Второй пример — это то, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это и было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было», — сказал он на заседании правительства.

Новость
В Минкомсвязи разъяснили идею дать силовикам доступ к данным россиян

«Нужно было подробно также и быстро объяснить людям, что речь в данном случае не идет об ущемлении их прав и свобод, а исключительно об автоматизации этого доступа в электронном виде. Но кто-то вот трактовал, и потом эта информация искаженным образом была доведена до средств массовой информации», — пояснил премьер-министр.

В среду газета «Ведомости» написала, что глава Минкомсвязи Максут Шадаев представил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» презентацию, в которой предлагалось к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах. По данным газеты, речь, в частности, идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Ранее Шадаев предложил перевести на электронный документооборот и автоматизировать доступ правоохранительных органов к персональным данным физических и юридических лиц, речи не идет о дополнительных полномочиях силовых ведомств, говорится в сообщении министерства.

Справка
В Россию пришел «суверенный Рунет». Что это такое?Специальное оборудование до сих пор не установлено на сетях связи, а текст закона по-прежнему вызывает массу вопросов у бизнеса, операторов связи и простых россиян.
 Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Найдено вещество, способное сдерживать коронавирус
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Дизайнер обвинил Первый канал в краже букв
Часть строящейся «Стены Трампа» рухнула от ветра
Настоящее чудо: природа Австралии начала оживать после пожаров
Метеорологи предупредили о грядущем рекордно жарком пятилетии
Странное морское существо напугало соцсети (видео)
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 175
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 115
Пост для флуда 91
Вот тут я не понял если честно 90
Кино
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки Подписчики одобрили новый имидж актера
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как вам идея с обыском в школе? 324
Без названия 292
Маврикий в январе 2020 230
Сходила к психотерапевту и недоумеваю 209
Леди
20 действительно модных платьев от 600 до 2 тысяч рублей Мы прошлись по магазинам и выбрали самые актуальные и доступные варианты.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь