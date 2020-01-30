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15:40 (мск), источник: Интерфакс

Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поручил администрации Кремля совместно с правительством рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и о совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации.

Источник: AP 2020

Поручение должно быть выполнено к 1 июля, оно дано по итогам заседания президентского совета по правам человека от 10 декабря прошлого года.

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10 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о необходимости увольнять госслужащих, позволивших себе хамить обратившимся к ним граждан.

«Я разделяю вашу позицию, человек пришел на работу в государственные органы, муниципальные. Хамит, людей оскорбляет, полностью согласен», — сказал он в ответ на соответствующее предложение члена СПЧ Кирилла Кабанова.

Вместе с тем он отметил, что в УК есть статьи за оскорбления, «надо посмотреть практику применения», и предложил подумать о том, как это отрегулировать в нормативной базе.

Кроме того, до 1 июня Генпрокуратуре поручается совместно с Роскомнадзором и Верховным судом представить предложения в сфере правоприменительной практики по делам о защите чести и достоинства в связи с публикацией порочащей информации в интернете.

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