17:02 (мск), источник: ТАСС
Захарова назвала слова Зеленского о роли СССР в развязывании войны аморальными
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны преступно и аморально. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Просто запредельно звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьих рейхом «в развязывании Второй мировой войны, что позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста»…И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?
«Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа, — подчеркнула дипломат. — Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально».
Захарова также обратила внимание на заявление
Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе «сговор тоталитарных режимов», что и привело к началу войны.
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