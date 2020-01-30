17:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Экономический форум в Сочи, намеченный на
Международный инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.
Источник «Ъ» в федеральном правительстве говорит, что пока конкретного решения об отмене или переносе форума нет.
Другой источник «Ъ» в правительстве утверждает, что решение об отмене форума в Сочи уже принято. Собеседник «Ъ» в одной из компании автопрома (планировала участвовать в форуме) также слышал об отмене форума. «Мы не понимаем причину отмены, поскольку на форум в Сочи никогда не приезжало большой делегации из Китая», — добавил он.
Напомним, новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в городе Ухань. Кроме Китая случаи заражения выявлены и в других странах. Число жертв коронавируса достигло 170 человек, заразились более 8 тыс. человек.
С 31 января