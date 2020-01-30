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19:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутатов из Керчи, подаривших блокадникам батоны, могут лишить мандатов

Глава Крыма Сергей Аксенов осудил действия председателя горсовета и нескольких депутатов Керчи, подаривших живущим в городе блокадникам батоны в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

Источник: РИА "Новости"

Он назвал это дикой историей, выглядящей как издевательство и унижение по отношению к пожилым людям. По словам господина Аксенова, служебное расследование в отношении всех участвовавших в мероприятии проведет госсовет Крыма 31 января.

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«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии “Единая Россия”», — написал глава Крыма в Facebook. Он также сообщил, что уже переговорил по этому поводу со спикером госсовета Крыма и секретарем республиканской организации единороссов Владимиром Константиновым.

Напомним, 27 января глава Керченского горсовета Мая Хужина и несколько местных депутатов посетили 11 проживающих в Керчи блокадников. Им подарили медали, букет цветов и по батону. Подробный фотоотчет выложили на сайте горсовета Керчи и на странице госпожи Хужиной в Facebook (пост вызвал негативную реакцию у части подписчиков главы горсовета и позже был удален). В пресс-службе горсовета Керчи позже сообщили, что подарили блокадникам не «какие-то подачки нищенские». Депутаты привезли им не хлеб, а «караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем».

Вадим Никифоров, Симферополь.

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