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19:36 (мск), источник: Интерфакс

Путин призвал выметать чиновников из власти за хамство

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2020

На встрече с общественностью, комментируя идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству, российский лидер заявил, что нужно строже подходить к людям, которые хамят, но при этом занимают должностное положение.

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При этом Путин заметил, что в России уже есть законы, защищающие часть и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг.

«Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты», — добавил президент.

По его словам, «действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления».

Летом 2019 года Путин уже обращался к этой теме и требовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан, а относиться к ним с уважением.

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