Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «А где Путин?» — Меркель и Макрон «потеряли» российского президента Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, «потеряли» российского лидера
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
19:53 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин: Цифровые платформы «обратной связи» нужно создать во всех субъектах России

Президент России Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления заявил, что во всех регионах страны нужно создать цифровые платформы обратной связи.

Источник: Reuters

«Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроены во многих регионах. Они позволяют в режиме “онлайн” (мы сейчас только смогли убедиться, думаю, что вам коллеги из Московской области тоже показали, как это все работает в жизни, да и не только в Московской области, во многих других уже субъектах Российской Федерации) — вот эти современные технологии, выстроенные “в цифре”, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что в Красногорске были продемонстрированы хорошие примеры по механизмам прямой коммуникации власти."Но этого пока маловато. Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов. Но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране", — заметил президент.

Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих денежных средств не хватает, бюджетных средств, значит, нужно поддержать такие начинания из бюджетов других уровней.
Владимир Путин
президент РФ

Он добавил, что нужно проанализировать и опыт поощрения лучших муниципалитетов, местных проектных команд, «тиражировать эти управленческие решения».

Читайте также
Путин призвал выметать чиновников из власти за хамство

До этого президент заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, касающемся местного самоуправления.

Перед началом заседания Путин познакомился с работой центра управления регионом, работающим в правительстве Московской области. Центр работает с конца декабря 2018 года, в нем реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». На первом этапе создается карта проблем жителей Подмосковья с выявлением точек напряженности. На втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить. Третий этап — предотвращение аналогичных проблем в будущем.

В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья.

Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. По данным специалистов, каждую неделю поступает 10−12 тыс. сообщений от жителей.

Чаще всего они связаны с дорогами, мусором, состоянием дворов.

Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала «Добродел» и системы «Инцидент», «горячих линий» губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Чтобы не допускать повторения тех или иных проблем, в центре применяются цифровые технологии для контроля за надлежащим состоянием дворов и подъездов, своевременному вывозу мусора, соблюдению расписания движения общественного транспорта, доступности записи на прием в поликлиники, в детские сады и школы. В 2019 году во всех 64 городских округах были созданы муниципальные центры управления регионом.

 Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России
Как Россия забрала у Швеции исконно русские города
Захарова раскритиковала Зеленского за слова о роли СССР в войне
Стала известна зарплата Медведева на новом месте работы
Путин призвал выметать чиновников из власти за хамство
Депутатов, подаривших блокадникам батоны, могут лишить мандатов
Настоящее чудо: природа Австралии начала оживать после пожаров
Кота, застрявшего в стене магазина, спасли спустя два года
Здоровье
Россиян обманули с помощью Малышевой Телеведущая пожаловалась на мошенников.
Hi-Tech
Самый дешевый: iPhone 6S «как новый» подешевел до рекордной отметки Ниже цены уже не будет
Горячие темы на Авто
Новая министр культуры не поддержала идею фильма про "Машину времени" 178
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 115
Пост для флуда 91
Вот тут я не понял если честно 91
Кино
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя» Стало известно, кто из российских звезд отправился на необитаемый остров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как вам идея с обыском в школе? 351
Без названия 344
Загадка хрустальных черепов 329
Маврикий в январе 2020 284
Леди
Как выглядит личный транспорт Тимати за 320 млн рублей В нашей еженедельной рубрике рассказываем про автопарки звезд. На этот раз речь пойдет о машинах рэпера Тимати.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь