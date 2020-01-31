Парламент Греции ратифицировал соглашение о новых американских базах

Обычно ратификация международных соглашений проходит без обсуждения на пленарном заседании парламента, но в этот раз решено было провести дебаты по законопроекту в связи с тем, что он касается суверенных прав страны и размещения иностранных вооруженных сил в стране.
Как пишет газета Etnos, всего в голосовании приняли участие 288 депутатов из 300. 175 депутатов из правящей партии «Новая демократия» и левоцентристского «Движения перемен» (КИНАЛ) проголосовали за документ, воздержались 80 депутатов крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА, против проголосовали 33 парламентария из Компартии Греции, партии МЕРА25 и правой партии «Греческое решение».
22 января в парламенте Греции прошли выборы президента, на которых победила Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда страны — Государственного совета.
В июне 2019 года в Греции прошли досрочные выборы в парламент, на которых победила консервативная партия «Новая демократия» Мицотакиса. Правящая тогда коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса заняла на выборах второе место. Тогдашний лидер страны Павлопулос дал Мицотакису мандат на формирование нового правительства.