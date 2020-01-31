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06:03 (мск), источник: РИА Новости

В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.

Источник: РИА "Новости"

Парламентарий отметил, что в марте государства — члены Североатлантического альянса приступают к крупнейшим за прошедшие 25 лет военным учениям «Защитник Европы 2020» (Defender 2020), под предлогом мнимой «российской угрозы», однако на самом деле «агрессором» является именно НАТО, считает Ной, а Москва все еще придерживается оборонительной позиции.

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По словам депутата, Советский Союз «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО. В своей публикации Ной пишет, что это стало «непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве».

Таким образом, подчеркивает Ной, уже в 1999 году, руководствуясь принципом «открытых дверей» Североатлантический альянс приступил к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор.

Всего в учениях «Защитник Европы 2020» примут участие около 37 тысяч военных из разных стран. Только американские военные планируют задействовать 13 тысяч единиц техники.

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