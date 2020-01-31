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09:48 (мск), источник: РИА Новости

Правительство Чувашии отправили в отставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Правительство Чувашии отправлено в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Источник: РИА Новости

В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашской Республики, решение президента Российской Федерации об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.

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«Правительство Чувашии отправлено в отставку указом врио главы республики Олега Николаева. Текст указа вскоре будет опубликован на официальном портале органов власти Чувашии», — сообщили в пресс-службе.

Ранее о намерении отправить правительство в отставку Николаев заявил в интервью РИА Новости.

Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев. В избиркоме региона сообщили, что выборы главы Чувашии после отставки состоятся 13 сентября 2020 года.

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил Николаева органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии.

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