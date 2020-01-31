09:48 (мск), источник: РИА Новости
Правительство Чувашии отправили в отставку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Правительство Чувашии отправлено в отставку, сообщили РИА Новости в
В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашской Республики, решение президента Российской Федерации об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.
«Правительство Чувашии отправлено в отставку указом врио главы республики Олега Николаева. Текст указа вскоре будет опубликован на официальном портале органов власти Чувашии», — сообщили в
Ранее о намерении отправить правительство в отставку Николаев заявил в интервью РИА Новости.
Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев. В избиркоме региона сообщили, что выборы главы Чувашии после отставки состоятся 13 сентября 2020 года.
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил Николаева органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии.